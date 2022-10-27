Путин выдумал фантастические потери ВСУ: почти всегда 1 к 7 или 1 к 8

По данным российской стороны, соотношение человеческих потерь на войне в Украине якобы составляет 1 к 7 или 1 к 8. Причем в пользу оккупационных войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина на дискуссионном клубе "Валдай".
"Потери там местами, говорю об этом с сожалением, потери бывают 1 к 10, 1 к 8. Последнее время почти всегда 1 к 7 или 1 к 8. Людей не жалеют совсем. Разве истинные патриоты своей страны могут это допустить", - почеркнул он.
При этом он не уточнил, почему при таком явном "превосходстве" в России была объявлена мобилизация еще 300 тысяч военнослужащих.
Напомним, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения погибли более 69 тысяч российских военных.
Российская сторона перестала называть свои потери еще весной 2022 года. А независимые СМИ подтвердили гибель не мене 7 800 россиян. Таким образом, согласно логике Путина, украинская сторона в этой войне уже якобы потеряла не менее 55 000 военных.
Украина тоже не называет точное количество погибших бойцов Сил обороны. Последняя известная цифра - около 9 000 человек. По данным Министерства обороны, соотношение потерь около 1 до 6,5, и эти цифры приблизительно соотносятся с данными Генштаба.
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