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Більше 69 тисяч ліквідованих росіян й додаткові 19 БПЛА: оновлено втрати Росії

Новость на русском →
Четвер 27 жовтня 2022 09:02
Більше 69 тисяч ліквідованих росіян й додаткові 19 БПЛА: оновлено втрати Росії Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, наші воїни знищили більше 69 тисяч окупантів. Також минулої доби "приземлили" близько 20 ворожих безпілотників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 27 жовтня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 69220 (+320) осіб ліквідовано;
  • танків - 2631 (+3) од;
  • бойових броньованих машин - 5364 (+13) од;
  • артилерійських систем - 1690 (+4) од;
  • РСЗВ - 379 (+0) од;
  • засоби ППО - 192 (+0) од;
  • літаків - 271 (+0) од;
  • гелікоптерів - 249 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1398 (+19);
  • крилаті ракети - 351 (+1);
  • кораблі /катери - 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4078 (+2) од;
  • спеціальна техніка - 150 (+1).

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 26 жовтня, ЗСУ збили у Херсонській області ворожий ударний Ка-52. Ще на початку тижня, у тому самому ж районі міста наші герої за добу "приземлили" три вертольоти.

Тим часом наші воїни знищили склад боєприпасів та понад 10 так званих "кадирівців" в населеному пункті Новоіванівка Луганської області.

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