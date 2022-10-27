Більше 69 тисяч ліквідованих росіян й додаткові 19 БПЛА: оновлено втрати Росії
З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, наші воїни знищили більше 69 тисяч окупантів. Також минулої доби "приземлили" близько 20 ворожих безпілотників.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 27 жовтня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 69220 (+320) осіб ліквідовано;
- танків - 2631 (+3) од;
- бойових броньованих машин - 5364 (+13) од;
- артилерійських систем - 1690 (+4) од;
- РСЗВ - 379 (+0) од;
- засоби ППО - 192 (+0) од;
- літаків - 271 (+0) од;
- гелікоптерів - 249 (+1) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1398 (+19);
- крилаті ракети - 351 (+1);
- кораблі /катери - 16 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4078 (+2) од;
- спеціальна техніка - 150 (+1).
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 26 жовтня, ЗСУ збили у Херсонській області ворожий ударний Ка-52. Ще на початку тижня, у тому самому ж районі міста наші герої за добу "приземлили" три вертольоти.
Тим часом наші воїни знищили склад боєприпасів та понад 10 так званих "кадирівців" в населеному пункті Новоіванівка Луганської області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.