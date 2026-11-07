Путін "віджав" активи ще трьох структур тютюнового гіганта з Японії, - ЗМІ

Нагадаємо, що 5 листопада російський диктатор Володимир Путін випустив указ про введення "тимчасового управління" щодо чотирьох інших юридичних осіб Japan Tobacco International.

Під контроль РФ тоді потрапили підприємства з обробки тютюнової сировини та виготовлення сигарет у Санкт-Петербурзі, Єльці та Ростові-на-Дону.

Також восени 2026 року Японія запровадила новий пакет санкцій проти Росії у відповідь на її триваючу військову агресію проти України та в межах міжнародного тиску на країну-агресорку.