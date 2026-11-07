Путин "отжал" активы еще трех структур табачного гиганта из Японии, - СМИ

Под ограничения попали компании "Дж.Т.И. Россия", "Переславль-Табак" и "Дж.Т.И. Инновационные продукты".

Ранее, 5 ноября, аналогичный указ затронул еще четыре структуры JTI, которым принадлежат табачные фабрики в Санкт-Петербурге, Ельце и Ростове-на-Дону.

Все новые компании были переданы под контроль ООО "Промышленные активы".

По данным "Коммерсанта", речь идет о структуре, связанной с Таймуразом Болоевым - бывшим главой компании "Балтика" и основателем "БТК групп".

При этом в России зарегистрировано несколько предприятий с таким же названием.

В частности, другая компания "Промышленные активы" входила в холдинг S8 Capital Армена Саркисяна, активно выкупающий активы западных брендовых компаний после их выхода с российского рынка.

Около трети акций Japan Tobacco International принадлежит правительству Японии (37,55%). Министерство иностранных дел страны уже выразило протест российскому послу из-за введения "временного управления".

Табачный гигант работал в РФ с 1999 года, а в 2007 возглавил российский рынок.

После полномасштабного вторжения в Украину компания не ушла с рынка, хотя временно замораживала инвестиции, а в 2023 окончательно решила продолжать бизнес в стране.

Стоимость ранее национализированных производств оценивали в 60 млрд рублей.