UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Зона СВО" виявилась у Ростові. ЗМІ дізналися, куди насправді їздив Путін

Фото: Путін не відвідував зону так званої "спеціальної військової операції" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Розслідувачі з'ясували, що президент РФ Володимир Путін не відвідував окупованих територій України. Штаб російських військ, який він відвідав, знаходиться у Ростовській області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Агентство.

"Судячи з відео, яке опублікував офіційний телеграм-канал Кремля, Путін відвідував штаб військ Південного військового округу (ЮВО), який знаходиться в Ростові-на-Дону. Великий круглий стіл зі штабу ПВО і інтер'єри кімнати, в якій він знаходиться, збігаються з "Тому ж штаб у листопаді відвідував і міністр оборони Сергій Шойгу. Тоді також стверджувалося, що міністр перебуває в "зоні проведення спецоперації", - зазначають розслідувачі.

Раніше ми писали, у Кремлі розповіли, що президент РФ Володимир Путін нібито відвідував зону так званої "спеціальної військової операції".

Також раніше повідомлялося, що, за словами Пєскова , Володимир Путін може поїхати на окупований Донбас.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінРосійська ФедераціяВторгнення Росії до України