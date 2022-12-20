"Зона СВО" виявилась у Ростові. ЗМІ дізналися, куди насправді їздив Путін

Розслідувачі з'ясували, що президент РФ Володимир Путін не відвідував окупованих територій України. Штаб російських військ, який він відвідав, знаходиться у Ростовській області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Агентство .

"Судячи з відео, яке опублікував офіційний телеграм-канал Кремля, Путін відвідував штаб військ Південного військового округу (ЮВО), який знаходиться в Ростові-на-Дону. Великий круглий стіл зі штабу ПВО і інтер'єри кімнати, в якій він знаходиться, збігаються з "Тому ж штаб у листопаді відвідував і міністр оборони Сергій Шойгу. Тоді також стверджувалося, що міністр перебуває в "зоні проведення спецоперації", - зазначають розслідувачі.

Раніше ми писали, у Кремлі розповіли, що президент РФ Володимир Путін нібито відвідував зону так званої "спеціальної військової операції".

Також раніше повідомлялося, що, за словами Пєскова , Володимир Путін може поїхати на окупований Донбас.

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