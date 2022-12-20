"Передові позиції" за 75 км від фронту. ЗМІ дізналися, які райони облітав Шойгу

Нещодавно Міністерство оборони Росії повідомляло, що Сергій Шойгу перевірив передові позиції російських підрозділів. Але виявилося, що міністр оборони був за 75 кілометрів від лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода" .

Так, 18 грудня Міноборони РФ опублікувало відео "робочої поїздки" Шойгу нібито до "району проведення спецоперації". Повідомлялося, що міністр оборони нібито "здійснив обліт районів дислокації військ та перевірив передові позиції російських підрозділів".

При цьому волонтери проєкту GeoConfirmed геолокували місце, над яким пролітав міністр оборони РФ. Воно опинилося за 75 кілометрів від найближчих українських позицій, у районі населеного пункту Армянськ у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, у ЗСУ висміяли поїздку Шойгу на окуповану територію.

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