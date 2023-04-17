Японія висловила протест Росії через ракетні навчання в районі Курил

У Японії висловили протест Росії у зв'язку із планами провести ракетні навчання з 18 по 22 квітня в районі південної частини Курильських островів.

Про це заявив генеральний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно, пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Він сказав, що Токіо подав протест Росії у зв'язку з її військовими навчаннями навколо Курильських островів недалеко від японського Хоккайдо.

Крім того, за його словами, територія проведення навчань включає район, який Японія вважає своїми територіальними водами.

Мацуно також повідомив, що Росія проінформувала Токіо про проведення ракетних навчань навколо спірних островів 18-22 квітня.

Зазначимо, що буквально сьогодні, 17 квітня, міністр оборони РФ Сергій Шойгу на зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним розповів, що 18 квітня розпочнеться фінальний етап навчань. За його словами, військові відпрацьовуватимуть ракетні удари електронними пусками. У навчаннях також беруть участь стратегічні ракетоносці.

"З 18 квітня розпочнемо завершальний етап перевірки, під час якого корабельні ударні угруповання спільно з береговими ракетними дивізіонами відпрацюють завдання завдання ракетних ударів з виконанням електронних пусків", - зазначив Шойгу.

Нагадаємо, 14 квітня Міноборони РФ підняло по тривозі Тихоокеанський флот і оголосило про "раптову перевірку". Шойгу наказав відпрацювати "дії щодо відображення висадки противника на південні Курильські острови та Сахалін".