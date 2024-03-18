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Путін відреагував на пропозицію Макрона щодо "режиму тиші" на час Олімпійських ігор

Фото: Володимир Путін, російський диктатор (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що запропонує Росії припинити військові дії в Україні на час Олімпійських ігор, втім російський диктатор Володимир Путін заздалегідь відкинув цю ідею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російського диктатора Володимира Путіна, якого цитує Meduza.

Під час пресконференції за підсумками президентських виборів, коментуючи пропозицію Макрона, Путін заявив, що виступає нібито за мирні переговори, а не за "паузу для переозброєння". 

"Знаєте, я весь час говорив, ще раз повторю, що ми за мирні переговори, але тільки не тому, що у противника патрони закінчуються, а за те, якщо вони справді по-серйозному, у довгостроковій перспективі хочуть вибудувати мирні добросусідські відносини між двома державами, а не взяти паузу для переозброєння на півтора-два роки", - заявив диктатор. 

"Режим тиші" на час Олімпійських ігор 

Проведення літньої Олімпіади-2024 заплановане на період з 26 липня по 11 серпня. Ігри XXXIII відбудуться у столиці Франції Парижі. 

Нещодавно в інтерв'ю для українських ЗМІ Макрон заявив, що вимагатиме від Росії припинити вогонь під час проведення Олімпійських ігор. 

Тим часом диктатор, відповідно до результатів виборів, нібито набрав 87,8% голосів.

Детальніше про псевдовибори в окупації - в метаріалі РБК-Україна "Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна".

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