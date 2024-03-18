Путин отреагировал на предложение Макрона о "режиме тишины" на время Олимпийских игр

Во время пресс-конференции по итогам президентских выборов, комментируя предложение Макрона, Путин заявил, что выступает якобы за мирные переговоры, а не за "паузу для перевооружения".

"Знаете, я все время говорил, еще раз повторю, что мы за мирные переговоры, но только не потому что у противника патроны заканчиваются, а за, если они действительно по-серьезному, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу для перевооружения на полтора-два года", - заявил диктатор.

"Режим тишины" во время Олимпийских игр

Проведение летней Олимпиады-2024 запланировано на период с 26 июля по 11 августа. Игры XXXIII состоятся в столице Франции в Париже.

Недавно в интервью для украинских СМИ Макрон заявил, что потребует от России прекратить огонь во время проведения Олимпийских игр.

Между тем, диктатор, согласно результатам выборов, якобы набрал 87,8% голосов.

Детальнее о псевдовыборах в оккупации - в метариале РБК-Украина "Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина".