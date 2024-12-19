Могло б призвести до інших жертв. Путін пожалівся на підрив генерала Кириллова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на диктатора під час "Прямої лінії".

Коментуючи ліквідацію Кириллова, Путін заявив, що це був нібито "терористичний акт", який міг призвести до жертв серед інших росіян.

У тому ж числі він проскиглив й через те, що нібито Україна вже "скоювала такі теракти" проти російських громадян.

Підрив Кириллова

16 грудня Служба безпеки України (СБУ) офіційно висунула заочну підозру російському генералу за застосування забороненої хімічної зброї проти Збройних сил України (ЗСУ). За інформацією слідства, він був відповідальний за більш ніж 4,8 тисячі хімічних атак із використанням таких токсичних речовин, як CN (хлорацетофенон) та CS (хлоробензальмалононітрил), з початку війни.

17 грудня стало відомо про його ліквідацію. Разом із генералом загинув його помічник Ілля Полікарпов, відомий своєю участю в російській пропаганді.

Як зазначають джерела РБК-Україна, операція зі знищення генерала була організована СБУ.