Могло бы привести к другим жертвам. Путин пожаловался на подрыв генерала Кириллова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на диктатора во время "Прямой линии".

Комментируя ликвидацию Кириллова, Путин заявил, что это был якобы "террористический акт", который мог привести к жертвам среди других россиян.

В том же числе он пожаловался и из-за того, что якобы Украина уже "совершала такие теракты" против российских граждан.

Подрыв Кириллова

16 декабря Служба безопасности Украины (СБУ) официально выдвинула заочное подозрение российскому генералу за применение запрещенного химического оружия против Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации следствия, он был ответственен за более чем 4,8 тысячи химических атак с использованием таких токсичных веществ, как CN (хлорацетофенон) и CS (хлоробензальмалононитрил), с начала войны.

17 декабря стало известно о его ликвидации. Вместе с генералом погиб его помощник Илья Поликарпов, известный своим участием в российской пропаганде.

Как отмечают источники РБК-Украина, операция по уничтожению генерала была организована СБУ.