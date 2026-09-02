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Путін відповів, чи буде мобілізація в Росії після виборів

00:50 02.09.2026 Ср
2 хв
Що сказав Путін про можливу нову хвилю мобілізації в Росії?
aimg Едуард Ткач
Фото: диктатор РФ Володимир Путін (Getty Images)

Глава Кремля Володимир Путін спростував, що у Росії буде мобілізація після виборів до Держдуми. Він стверджує, що це нібито інформаційна атака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ перед пресою після саміту ШОС у Киргизстані.

Під час спілкування одна із журналістів згадала, що зараз з'являється все більше інформації про те, що після виборів до Держдуми Росії в країні розпочнеться нова хвиля мобілізації.

Однак Путін, не чекаючи повного питання, перебив представницю ЗМІ і сказав наступну фразу:

"Це нісенітниця собача. Це інформаційна атака на Росію", - стверджує диктатор РФ.

Мобілізація у Росії

Нагадаємо, у другій половині літа президент України Володимир Зеленський заявив, що після виборів до Держдуми Путін планує провести мобілізацію у Росії. Згідно з однією з останніх заяв, РФ має намір набрати 300 тисяч на 2026 рік, і ще стільки ж на 2027 рік.

Паралельно у ЗМІ і не лише з'являється інформація, що підтверджує такі наміри Кремля. Наприклад, WSJ писало, що в липні офіцери РФ з Пітера вирушили до Калінінграда, щоб перевірити готовність до мобілізації місцевих жителів, а також деталі їх розміщення, харчування та озброєння.

Guardian тим часом пише, що Кремль намагається уникнути нової хвилі мобілізації, змушуючи російських чоловіків підписувати контракти для участі у війні.

Також ми писали, за словами Зеленського, керівництво Росії дало "зелене світло" на мобілізацію чи контрактування росіянок, які відбувають покарання у в'язницях.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяВійна в УкраїніМобілізація в Росії