Путін відповів, чи буде мобілізація в Росії після виборів

Під час спілкування одна із журналістів згадала, що зараз з'являється все більше інформації про те, що після виборів до Держдуми Росії в країні розпочнеться нова хвиля мобілізації.

Однак Путін, не чекаючи повного питання, перебив представницю ЗМІ і сказав наступну фразу:

"Це нісенітниця собача. Це інформаційна атака на Росію", - стверджує диктатор РФ.