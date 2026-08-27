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Будуть гребти жінок з тюрем: розвідка розкрила плани РФ щодо мобілізації

13:18 27.08.2026 Чт
2 хв
До росіян, яких залучать до служби, додали засуджених за 11 статтями
aimg Валерій Ульяненко
Будуть гребти жінок з тюрем: розвідка розкрила плани РФ щодо мобілізації Фото: Росія мобілізуватиме жінок з тюрем (Getty Images)
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Керівництво Росії дало "зелене світло" на мобілізацію або контрактування росіянок, які відбувають покарання в тюрмах.

Про це йдеться у даних українських розвідок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на офіційному сайті президента.

"Російське керівництво погодило й поширення процесів мобілізації та/або контрактування на окремі кількісно значущі категорії жінок, які відбувають покарання в тюрмах і таборах", - з'ясували розвідки.

Зазначається, що країна-агресорка опрацьовує плани щодо додаткової хвилі мобілізації у 2026-2027 роках. Вона розраховує набрати до війська 300 тисяч осіб цього року і ще 300 тисяч осіб наступного.

До категорій засуджених, яких росіяни планують залучати до військової служби, додали осіб із незнятою або непогашеною судимістю за 11 статтями КК РФ.

Зокрема, йдеться про контрабанду отруйних, радіоактивних та вибухових речовин, зброї, наркотиків тощо; бандитизм, організацію або участь у злочинному угрупованні; організацію незаконної міграції; порушення вимог безпеки об’єктів паливно-енергетичного комплексу, а також незаконне поводження, викрадення чи вимагання ядерних матеріалів або радіоактивних речовин.

Нагадаємо, країні-агресорці критично не вистачає військового ресурсу, тому російські вербувальники "заманюють" студентів нібито у дронові підрозділи.

Зазначимо, у Росії поширюється прихована мобілізація. Москві стає дедалі складніше знаходити бажаючих відправитись на фронт, тому на потенційних контрактників посилюють тиск.

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