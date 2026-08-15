У Росії масово тиснуть на чоловіків, щоб не оголошувати нову мобілізацію - The Guardian

Росія відчуває дедалі гострішу нестачу солдатів на тлі щомісячних втрат понад 30 тисяч осіб. Кремль намагається уникнути нової хвилі мобілізації, тиснучи на чоловіків, щоб ті підписували контракти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Чому Кремль боїться повторної мобілізації

Востаннє Путін оголошував мобілізацію у вересні 2022 року, коли серія поразок на фронті змусила Кремль терміново мобілізувати 300 тисяч резервістів. Відтоді Москва намагається уникати нового непопулярного призову, покладаючись на добре оплачувані контракти - за цей час до армії набрали приблизно 1,3 млн контрактників, переважно з бідніших регіонів, яким пропонують величезні підйомні та зарплати на кілька років уперед, а родинам загиблих - значні виплати.

Проблема в тому, що втрати Росії залишаються надзвичайно високими - за західними оцінками, це понад 30 тисяч убитих і поранених щомісяця, наслідок тактики "м'ясорубки", коли невеликі штурмові групи посилають уперед попри величезні втрати.

Офіційно Кремль заперечує

Джерела, обізнані з обговореннями в Москві, і західні чиновники теж кажуть, що ознак рішення про мобілізацію поки немає. Втім чутки все одно активно обговорюють у телеграм-чатах спортивних команд, колег по роботі та друзів - росіяни діляться порадами, як отримати відстрочку чи уникнути призову. Дехто припускає, що новий набір може розпочатися вже після вересневих виборів до Держдуми.

За словами речника організації Get Lost, яка допомагає російським військовим дезертирувати, поки що незрозуміло, чи справді буде мобілізація, але саму паніку навколо теми вже активно використовують, щоб тиснути на чоловіків і змушувати їх підписувати контракти "заздалегідь, поки не забрали примусово".

"Полювання на людей"

Юристи та активісти влітку задокументували дедалі агресивніші методи набору в кількох регіонах - чоловіків затримують просто на вулиці, забирають з робочих місць чи викликають до відділків, а звідти відвозять до військкоматів і тиснуть, щоб підписали контракт.

У Пензенській області, де фіксують одні з найагресивніших методів, у мережі з'являлися відео, як чоловіків вивозять у фургонах, поки родичі протестують біля військкоматів. За словами активістів, декого залякували кримінальним переслідуванням чи навіть били, доки ті не погоджувалися підписати контракт.

Пошук поповнення розширюється - університети, коледжі й технікуми заохочують набирати студентів у новостворені дронові підрозділи. Путін також підписав закон, який розширює коло засуджених, яким дозволили підписувати контракти з армією, - включно з тими, хто відбуває покарання за тяжкі й особливо тяжкі злочини.

Регіони змагаються за "план" по вербуванню

Значну частину відповідальності за пошук солдатів Кремль перекинув на регіони - губернаторам і місцевій владі встановлюють плани з набору, тримаючи центральну владу подалі від прямої відповідальності.

Навколо цього виріс цілий прибутковий "вербувальний бізнес": регіони платять тисячі доларів не лише самим контрактникам, а й тим, хто їх "знаходить" - за схемами на кшталт "приведи друга" мешканцям платять за кожну людину, яку вдалося вмовити піти на контракт.

За даними незалежного видання IStories, за такими схемами регіони вже виплатили вербувальникам щонайменше 7,7 млрд рублів (96 млн доларів).

Один із вербувальників у центральній Росії, який спілкувався з The Guardian анонімно, розповів, що його організація має щомісяця знаходити 20-30 чоловіків, отримуючи бонус за перевиконання плану й штраф за недобір. "Торік було простіше. Зараз стає складніше", - зізнався він, додавши, що мобілізацію в їхньому офісі теж обговорюють, хоча жодних наказів чи ознак близького призову поки немає.