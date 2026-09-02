Путин ответил, будет ли мобилизация в России после выборов

Во время общения одна из журналистов упомянула, что сейчас появляется все больше информации о том, что после выборов в Госдуму России в стране начнется новая волна мобилизации.

Однако Путин не дожидаясь полного вопроса, перебил представительницу СМИ и сказал следующую фразу:

"Это чушь собачья. Это информационная атака на Россию", - утверждает диктатор РФ.