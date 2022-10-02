Путін відмовляється від оборони на Луганщині і готує перестановки в генералітеті, - ISW

Поразка під Лиманом вказує на те, що президент Росії Володимир Путін, який, як повідомляється, керує російськими командирами на місцях, виключає з пріоритетних оборону Луганської області на користь утримання окупованих територій на півдні України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Українські та російські джерела вказують на те, що російські війська продовжували зміцнювати свої позиції в Херсонській та Запорізькій областях, попри недавній обвал Харківсько-Ізюмського фронту і навіть на те, що російська оборона довкола Лиману впала.
Рішення не зміцнювати вразливі лінії фронту в районі Куп'янська та Лимана майже напевно було рішенням Путіна, а не військового командування, вважають експерти ISW.
"Це передбачає, що Путін набагато більше дбає про утримання стратегічних територій Херсонської та Запорізької областей, ніж Луганської області", - пишуть вони.
Аналітики вважають, що Кремль може готувати інформаційний ґрунт для перестановки до Міноборони РФ на тлі критики генералів з боку голови Чечні Рамзана Кадирова та керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.
На думку експертів, російські збройні сили не в змозі діяти на полі бою із застосуванням ядерної зброї, навіть попри те, що мають необхідне обладнання.
"Хаотичне нагромадження змучених контрактників, спішно мобілізованих резервістів, призовників і найманців не дає функціонувати в ядерному середовищі. Таким чином, будь-які райони, зачеплені російською тактичною ядерною зброєю, будуть непрохідними для росіян, що, ймовірно, запобігає".
Ключові висновки ISW
Нагадаємо, що у ЗСУ пояснили, що звільнення Лимана відкриває шлях до деокупації Донбасу.
Також раніше повідомлялося, що ЗСУ звільнили 5 населених пунктів біля Лиману.
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