Путин отказывается от обороны в Луганской области и готовит перестановки в генералитете, - ISW

Украинские и российские источники указывают на то, что российские войска продолжали укреплять свои позиции в Херсонской и Запорожской областях, несмотря на недавний обвал Харьковско-Изюмского фронта и даже на то, что российская оборона вокруг Лимана рухнула.

Решение не укреплять уязвимые линии фронта в районе Купянска и Лимана почти наверняка было решением Путина, а не военного командования, считают эксперты ISW.

"Это предполагает, что Путин гораздо больше заботится об удержании стратегических территорий Херсонской и Запорожской областей, чем о Луганской области", - пишут они.

Аналитики считают, что Кремль может готовить информационную почву для перестановки в Минобороны РФ на фоне критики генералов со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

По мнению экспертов, российские вооруженные силы не в состоянии действовать на поле боя с применением ядерного оружия, даже несмотря на то, что у них есть необходимое оборудование.

"Хаотичное нагромождение измученных контрактников, спешно мобилизованных резервистов, призывников и наемников не дает функционировать в ядерной среде. Таким образом, любые районы, затронутые российским тактическим ядерным оружием, будут непроходимыми для россиян, что, вероятно, предотвратит их продвижение", - отмечают аналитики.

Ключевые выводы ISW

Украинские силы освободили Лиман и, вероятно, зачищают населенный пункт по состоянию на 1 октября.

Украинские войска продолжают вести контрнаступательные операции в Херсонской области и подготавливают условия для дальнейшего наступления.

Российские силы нанесли удары по Бахмутскому и Авдеевскому районам Донецкой области.

Российские войска продолжали плановые удары по украинским тылам на юге.

Российское военное руководство продолжает ставить под угрозу будущее восстановление сил, отдавая приоритет немедленной мобилизации как можно большего числа тел для продолжающихся боевых действий в Украине.

Российские мобилизационные органы продолжают проводить дискриминационную мобилизационную практику.

Напомним, что в ВСУ объяснили, что освобождение Лимана открывает путь к деоккупации Донбасса.

Также ранее сообщалось, что ВСУ освободили 5 населенных пунктов возле Лимана.

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