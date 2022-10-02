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Путин отказывается от обороны в Луганской области и готовит перестановки в генералитете, - ISW

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Поражение под Лиманом указывает на то, что президент России Владимир Путин, который, как сообщается, руководит российскими командирами на местах, исключает из числа приоритетных оборону Луганской области в пользу удержания оккупированных территорий на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Украинские и российские источники указывают на то, что российские войска продолжали укреплять свои позиции в Херсонской и Запорожской областях, несмотря на недавний обвал Харьковско-Изюмского фронта и даже на то, что российская оборона вокруг Лимана рухнула.

Решение не укреплять уязвимые линии фронта в районе Купянска и Лимана почти наверняка было решением Путина, а не военного командования, считают эксперты ISW.

"Это предполагает, что Путин гораздо больше заботится об удержании стратегических территорий Херсонской и Запорожской областей, чем о Луганской области", - пишут они.

Аналитики считают, что Кремль может готовить информационную почву для перестановки в Минобороны РФ на фоне критики генералов со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

По мнению экспертов, российские вооруженные силы не в состоянии действовать на поле боя с применением ядерного оружия, даже несмотря на то, что у них есть необходимое оборудование.

"Хаотичное нагромождение измученных контрактников, спешно мобилизованных резервистов, призывников и наемников не дает функционировать в ядерной среде. Таким образом, любые районы, затронутые российским тактическим ядерным оружием, будут непроходимыми для россиян, что, вероятно, предотвратит их продвижение", - отмечают аналитики.

Ключевые выводы ISW

  • Украинские силы освободили Лиман и, вероятно, зачищают населенный пункт по состоянию на 1 октября.
  • Украинские войска продолжают вести контрнаступательные операции в Херсонской области и подготавливают условия для дальнейшего наступления.
  • Российские силы нанесли удары по Бахмутскому и Авдеевскому районам Донецкой области.
  • Российские войска продолжали плановые удары по украинским тылам на юге.
  • Российское военное руководство продолжает ставить под угрозу будущее восстановление сил, отдавая приоритет немедленной мобилизации как можно большего числа тел для продолжающихся боевых действий в Украине.
  • Российские мобилизационные органы продолжают проводить дискриминационную мобилизационную практику.

Напомним, что в ВСУ объяснили, что освобождение Лимана открывает путь к деоккупации Донбасса.

Также ранее сообщалось, что ВСУ освободили 5 населенных пунктов возле Лимана.

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