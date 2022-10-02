Путин отказывается от обороны в Луганской области и готовит перестановки в генералитете, - ISW

Поражение под Лиманом указывает на то, что президент России Владимир Путин, который, как сообщается, руководит российскими командирами на местах, исключает из числа приоритетных оборону Луганской области в пользу удержания оккупированных территорий на юге Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Украинские и российские источники указывают на то, что российские войска продолжали укреплять свои позиции в Херсонской и Запорожской областях, несмотря на недавний обвал Харьковско-Изюмского фронта и даже на то, что российская оборона вокруг Лимана рухнула.
Решение не укреплять уязвимые линии фронта в районе Купянска и Лимана почти наверняка было решением Путина, а не военного командования, считают эксперты ISW.
"Это предполагает, что Путин гораздо больше заботится об удержании стратегических территорий Херсонской и Запорожской областей, чем о Луганской области", - пишут они.
Аналитики считают, что Кремль может готовить информационную почву для перестановки в Минобороны РФ на фоне критики генералов со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
По мнению экспертов, российские вооруженные силы не в состоянии действовать на поле боя с применением ядерного оружия, даже несмотря на то, что у них есть необходимое оборудование.
"Хаотичное нагромождение измученных контрактников, спешно мобилизованных резервистов, призывников и наемников не дает функционировать в ядерной среде. Таким образом, любые районы, затронутые российским тактическим ядерным оружием, будут непроходимыми для россиян, что, вероятно, предотвратит их продвижение", - отмечают аналитики.
Ключевые выводы ISW
Напомним, что в ВСУ объяснили, что освобождение Лимана открывает путь к деоккупации Донбасса.
Также ранее сообщалось, что ВСУ освободили 5 населенных пунктов возле Лимана.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.