ua ru
Вт, 10 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Путін не відмовився від своїх цілей. У НАТО закликають бути готовими до тривалої війни

Новость на русском →
Вівторок 10 січня 2023 14:18
Путін не відмовився від своїх цілей. У НАТО закликають бути готовими до тривалої війни Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав бути готовими до тривалої війни в Україні, оскільки немає ознак, що російський диктатор Володимир Путін відмовився від своїх цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека під час брифінгу.

Столтенберг вкотре наголосив, що союзники не повинні недооцінювати Росію.

"Вони продовжують мобілізацію, працюють над отриманням додаткового обладнання та техніки. І немає жодних ознак того, що президент Путін змінив мету жорстокої війни проти України", - сказав він, додавши, що Захід має бути готовим до тривалої війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО закликав країни ЄС та Північноатлантичного альянсу посилити допомогу Україні.

Також ми писали, що Столтенберг не виключив можливості постачання країнами-членами Альянсу важких танків Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація Єнс Столтенберг Війна в Україні
NEWS
Українські військові підбили катер окупантів під Херсоном: перші подробиці
Українські військові підбили катер окупантів під Херсоном: перші подробиці
DAILY
Чи вистачить Україні грошей? За рахунок чого країна житиме і хто їй допоможе у 2023 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи вистачить Україні грошей? За рахунок чого країна житиме і хто їй допоможе у 2023 році