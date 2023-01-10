Путін не відмовився від своїх цілей. У НАТО закликають бути готовими до тривалої війни

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав бути готовими до тривалої війни в Україні, оскільки немає ознак, що російський диктатор Володимир Путін відмовився від своїх цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека під час брифінгу.