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Путин не отказался от своих целей. В НАТО призывают быть готовыми к длительной войне

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Вторник 10 января 2023 14:18
Путин не отказался от своих целей. В НАТО призывают быть готовыми к длительной войне Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал быть готовыми к длительной войне в Украине, поскольку нет признаков, что российский диктатор Владимир Путин отказался от своих целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека во время брифинга.

Столтенберг в очередной раз отметил, что союзники не должны недооценивать Россию.

"Они продолжают мобилизацию, работают над получением дополнительного оборудования и техники. И нет никаких признаков того, что президент Путин изменил цель жестокой войны против Украины", - сказал он, добавив, что Запад должен быть готовым к длительной войне.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО призвал страны ЕС и Североатлантическго альянса усилить помощь Украине.

Также мы писали, что Столтенберг не исключил возможность поставок странами-членами Альянса тяжелых танков Украине.

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