Путин не отказался от своих целей. В НАТО призывают быть готовыми к длительной войне
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал быть готовыми к длительной войне в Украине, поскольку нет признаков, что российский диктатор Владимир Путин отказался от своих целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека во время брифинга.
Столтенберг в очередной раз отметил, что союзники не должны недооценивать Россию.
"Они продолжают мобилизацию, работают над получением дополнительного оборудования и техники. И нет никаких признаков того, что президент Путин изменил цель жестокой войны против Украины", - сказал он, добавив, что Запад должен быть готовым к длительной войне.
Напомним, ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО призвал страны ЕС и Североатлантическго альянса усилить помощь Украине.
Также мы писали, что Столтенберг не исключил возможность поставок странами-членами Альянса тяжелых танков Украине.
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