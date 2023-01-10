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Столтенберг закликав країни ЄС та НАТО посилити допомогу Україні

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Вівторок 10 січня 2023 13:11
Столтенберг закликав країни ЄС та НАТО посилити допомогу Україні Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни ЄС та Північноатлантичного альянсу посилити допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву генсека під час прес-конференції з нагоди підписання декларації про співпрацю НАТО та ЄС.

Столтенберг наголосив на важливості підтримки України, у тому числі додатковим озброєнням.

"Зброя - це фактично шлях до миру (в Україні - ред.)", - наголосив генеральний секретар НАТО.

Крім того, генсек закликав союзників вкладати більше коштів в оборону, допомогти усунути залежність від авторитарних режимів та відстоювати свободу та демократію.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Столтенберг не виключив можливості постачання країнами-членами Альянсу важких танків Україні.

Також він зазначав, що відносини НАТО та Росії залишаться напруженими навіть у тому випадку, якщо війна в Україні закінчиться.

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