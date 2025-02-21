Путін віддав наказ готуватися до повернення західних компаній у РФ

Так, у п'ятницю глава Кремля на Форумі майбутніх технологій заявив, що хоче, щоб російські компанії мали "певні переваги" перед "тими, хто повертається на наш ринок" як розплата за західні санкції.

"Я прошу уряд подумати над тему про те, як нам відрегулювати взаємодію наших підприємств і підприємств наших конкурентів. З тим, щоб забезпечити національним виробникам певні переваги в рамках ВТО (Світова організація торгівлі, - ред)", - сказав він.

За словами Путіна, враховуючи, що "нам створили певні труднощі" і "ми можемо відповідним чином відреагувати".

Незважаючи на те, що ці заходи мають оборонний характер, коментарі Путіна, за даними FT, є "першою ознакою того, що Росія серйозно налаштована" на повернення західних компаній після того, як повномасштабне вторгнення РФ в Україну три роки тому спричинило "масову втечу" корпорацій.

"Відтоді російський ринок покинули 472 іноземні компанії, а ще 1360 скоротили свою присутність у країні", - наводить видання дані, зібрані Київським інститутом економіки.

За словами людей, знайомих із ситуацією, кілька американських компаній висловили попередній інтерес до відновлення своєї діяльності в Росії, але жодна з них поки що не робить активних кроків щодо повернення.

"Перспектива повернення західного бізнесу в Росію викликала надзвичайно активну публічну дискусію серед високопоставлених чиновників. Одні говорять про те, що такі компанії, як Visa і Mastercard, а також кілька західних брендів класу люкс, будуть вітатися, інші - про те, що вони повинні відійти на другий план, поступившись місцем своїм російським ерзац-замінникам", - пише FT.

Зі свого боку, Денис Мантуров, перший заступник прем'єр-міністра РФ, заявив, що Росія "розгляне питання про повернення тих, хто втік", перш ніж "знайде рішення з тими, з ким ми зацікавлені працювати".