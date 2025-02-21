Путин отдал приказ готовиться к возвращению западных компаний в РФ

Так, в пятницу глава Кремля на Форуме будущих технологий заявил, что хочет, чтобы российские компании имели "определенные преимущества" перед "теми, кто возвращается на наш рынок" в качестве расплаты за западные санкции.

"Я прошу правительство подумать над тему о том, как нам отрегулировать взаимодействие наших предприятий и предприятий наших конкурентов. С тем, чтобы обеспечить национальным производителям определенные преимущества в рамках ВТО (Всемирная торговая организация, - ред)", - сказал он.

По словам Путина, учитывая, что "нам создали определенные трудности" и "мы можем соответствующим образом отреагировать".

Несмотря на то, что эти меры носят оборонительный характер, комментарии Путина, по данным FT, являются "первым признаком того, что Россия серьезно настроена" на возвращение западных компаний после того, как полномасштабное вторжение РФ в Украину три года назад вызвало "массовое бегство" корпораций.

"С тех пор российский рынок покинули 472 иностранные компании, а еще 1360 сократили свое присутствие в стране", - приводит издание данные, собранные Киевским институтом экономики.

По словам людей, знакомых с ситуацией, несколько американских компаний выразили предварительный интерес к возобновлению своей деятельности в России, но ни одна из них пока не предпринимает активных шагов по возвращению.

"Перспектива возвращения западного бизнеса в Россию вызвала необычайно активную публичную дискуссию среди высокопоставленных чиновников. Одни говорят о том, что такие компании, как Visa и Mastercard, а также несколько западных брендов класса люкс, будут приветствоваться, другие - о том, что они должны отойти на второй план, уступив место своим российским эрзац-заменителям", - пишет FT.

В свою очередь, Денис Мантуров, первый заместитель премьер-министра РФ, заявил, что Россия "рассмотрит вопрос о возвращении тех, кто бежал", прежде чем "найдет решение с теми, с кем мы заинтересованы работать".