Путін видав указ щодо публікації Конституції РФ з анексованими територіями

Путін підписав указ "Про опублікування тексту Конституції Російської Федерації із змінами".

Мова йде про те, що у текст російської Конституції мають внести зміни на основі "законів щодо приєднання нових регіонів до складу країни". Анексовані Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області мають бути "закріплені" в головному російському законі.

Глава Кремля із гауляйтерами "ДНР", "ЛНР", а також окупованих територій Запорізької та Херсонської областей підписали "договори" про анексію.

Днями Конституційний суд РФ схвалив договори про "прийняття до складу РФ" окупованих територій України. У понеділок, 3 жовтня, Держдума Росії підтримала незаконну анексію окупованих територій України.

Президент України Володимир Зеленський визнав нікчемними укази президента РФ щодо визнання "незалежними" Криму, Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей, а також інших рішень на виконання цих указів.