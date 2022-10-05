Путин издал указ о публикации Конституции РФ с аннексированными территориями

Путин подписал указ "Об опубликовании текста Конституции Российской Федерации с изменениями".

Речь идет о том, что в текст российской Конституции должны быть внесены изменения на основе "законов о присоединении новых регионов к составу страны". Анексированные Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области должны быть закреплены в главном российском законе.

Глава Кремля с гауляйтерами "ДНР", "ЛНР", а также оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей подписали договоры об аннексии.

На днях Конституционный суд РФ одобрил договоры о "принятии в состав РФ" оккупированных территорий Украины. В понедельник, 3 октября, Госдума России поддержала незаконную аннексию оккупированных территорий Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский признал ничтожными указы президента РФ по признанию "независимыми" Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также других решений по выполнению этих указов.