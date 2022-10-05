Путин издал указ о публикации Конституции РФ с аннексированными территориями

Российский диктатор Владимир Путин решил закрепить аннексированные территории Украины в тексте Конституции РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованный указ.
Путин подписал указ "Об опубликовании текста Конституции Российской Федерации с изменениями".
Речь идет о том, что в текст российской Конституции должны быть внесены изменения на основе "законов о присоединении новых регионов к составу страны". Анексированные Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области должны быть закреплены в главном российском законе.
Глава Кремля с гауляйтерами "ДНР", "ЛНР", а также оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей подписали договоры об аннексии.
На днях Конституционный суд РФ одобрил договоры о "принятии в состав РФ" оккупированных территорий Украины. В понедельник, 3 октября, Госдума России поддержала незаконную аннексию оккупированных территорий Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский признал ничтожными указы президента РФ по признанию "независимыми" Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также других решений по выполнению этих указов.
Напомним, что вчера ночью глава Кремля Владимир Путин признал "независимость" Запорожской и Херсонской областей, которые временно оккупированы и ожидают освобождения от РФ.
Также РБК-Украина писала о том, что недавно президент Украины Владимир Зеленский выдвинул главе Кремля Владимиру Путину ультиматум по поводу переговоров. В случае признания фейковых "референдумов" Украина откажется продолжать диалог с Россией .
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