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Путін видав указ щодо публікації Конституції РФ з анексованими територіями

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Середа 05 жовтня 2022 18:13
Путін видав указ щодо публікації Конституції РФ з анексованими територіями Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російський диктатор Володимир Путін вирішив закріпити анексовані території України в тексті Конституції РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опублікований указ.

Путін підписав указ "Про опублікування тексту Конституції Російської Федерації із змінами".

Мова йде про те, що у текст російської Конституції мають внести зміни на основі "законів щодо приєднання нових регіонів до складу країни". Анексовані Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області мають бути "закріплені" в головному російському законі.

Путін видав указ щодо публікації Конституції РФ з анексованими територіями

Глава Кремля із гауляйтерами "ДНР", "ЛНР", а також окупованих територій Запорізької та Херсонської областей підписали "договори" про анексію.

Днями Конституційний суд РФ схвалив договори про "прийняття до складу РФ" окупованих територій України. У понеділок, 3 жовтня, Держдума Росії підтримала незаконну анексію окупованих територій України.

Президент України Володимир Зеленський визнав нікчемними укази президента РФ щодо визнання "незалежними" Криму, Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей, а також інших рішень на виконання цих указів.

Нагадаємо, що вчора вночі голова Кремля Володимир Путін визнав "незалежність" Запорізької та Херсонської областей, які тимчасово окуповані та очікують на звільнення від РФ.

Також РБК-Україна писала про те, що нещодавно президент України Володимир Зеленський висунув главі Кремля Володимиру Путіну ультиматум щодо переговорів. У разі визнання фейкових "референдумів" Україна відмовиться продовжувати діалог із Росією.

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