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Путин издал указ о публикации Конституции РФ с аннексированными территориями

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Среда 05 октября 2022 18:13
Путин издал указ о публикации Конституции РФ с аннексированными территориями Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский диктатор Владимир Путин решил закрепить аннексированные территории Украины в тексте Конституции РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованный указ.

Путин подписал указ "Об опубликовании текста Конституции Российской Федерации с изменениями".

Речь идет о том, что в текст российской Конституции должны быть внесены изменения на основе "законов о присоединении новых регионов к составу страны". Анексированные Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области должны быть закреплены в главном российском законе.

Путин издал указ о публикации Конституции РФ с аннексированными территориями

Глава Кремля с гауляйтерами "ДНР", "ЛНР", а также оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей подписали договоры об аннексии.

На днях Конституционный суд РФ одобрил договоры о "принятии в состав РФ" оккупированных территорий Украины. В понедельник, 3 октября, Госдума России поддержала незаконную аннексию оккупированных территорий Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский признал ничтожными указы президента РФ по признанию "независимыми" Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также других решений по выполнению этих указов.

Напомним, что вчера ночью глава Кремля Владимир Путин признал "независимость" Запорожской и Херсонской областей, которые временно оккупированы и ожидают освобождения от РФ.

Также РБК-Украина писала о том, что недавно президент Украины Владимир Зеленский выдвинул главе Кремля Владимиру Путину ультиматум по поводу переговоров. В случае признания фейковых "референдумов" Украина откажется продолжать диалог с Россией .

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