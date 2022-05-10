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Путин верил, что сможет расколоть НАТО и ЕС, - Байден

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США, Вторник 10 мая 2022 03:24
Путин верил, что сможет расколоть НАТО и ЕС, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Президент России Владимир Путин думал, что может расколоть НАТО и Европейский Союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена во время мероприятия, которое, по данным CNN, было посвящено сбору средств для Национального комитета Демократической партии.

"Я уверен, что Путин верил, что может разрушить НАТО, что он верил, что может разрушить Европейский союз", - сказал Байден.

Он также назвал президента России очень расчетливым и выразил обеспокоенность тем, что Путин не может найти выход из войны в Украине.

Ранее Байден заявил, что закон о ленд-лизе для Украины приведет к затратным для США шагам, но прятаться от российской агрессии будет еще затратнее.

Мы также писали о том, что Байден высвободил рекордные объемы нефти без консультаций с партнерами.

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