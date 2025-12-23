Путін веде Росію до фінансового краху через війну з Україною, - The Washington Post

Росія стикається з серйозними економічними труднощами через війну в Україні, і у 2026 році ситуація може значно погіршитися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Washington Post.
Попри заяви президента США Дональда Трампа про те, що Росія нібито зберігає перевагу у війні проти України, економічна ситуація в країні демонструє протилежне.
Російський диктатор Володимир Путін витратив значну частину грошових резервів і позикових коштів, які раніше забезпечували військові витрати, а попереду стоять нові фінансові випробування.
Нові жорсткі санкції США проти нафтового сектора Росії посилюють дефіцит бюджету і створюють додаткові ризики для фінансової системи.
Обмеження торкнулися найбільших компаній, включно з "Роснефтью" і "Лукойлом", змушуючи Москву надавати знижки на нафту понад 20 доларів за барель. Експерти зазначають, що нафтогазова промисловість скочується в кризу, і нові заходи тільки прискорюють цей процес.
Існують ризики неплатежів і банківської кризи наступного року, навіть якщо російський диктатор дотримуватиметься жорсткої лінії в переговорах щодо припинення війни.
Економісти підкреслюють, що 2026 рік може стати першим роком, коли війна виявиться по-справжньому важкою для російської економіки.
При цьому більшість представників російської еліти не очікують масових соціальних протестів або впливу економічних труднощів на політичні рішення Кремля.
Нагадуємо, що до кінця 2025 року економічна ситуація в Росії продовжує погіршуватися на тлі розгону інфляції, збільшення бюджетного дефіциту через військові витрати та падіння нафтогазових доходів, а темпи зростання економіки помітно сповільнюються.
Зазначимо, що в Росії підготовка до новорічних свят проходить в умовах помітного спаду споживчої активності, оскільки зростання цін змушує громадян РФ скорочувати витрати й відмовлятися від звичних витрат.