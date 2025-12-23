Попри заяви президента США Дональда Трампа про те, що Росія нібито зберігає перевагу у війні проти України, економічна ситуація в країні демонструє протилежне.

Російський диктатор Володимир Путін витратив значну частину грошових резервів і позикових коштів, які раніше забезпечували військові витрати, а попереду стоять нові фінансові випробування.

Вплив санкцій на економіку

Нові жорсткі санкції США проти нафтового сектора Росії посилюють дефіцит бюджету і створюють додаткові ризики для фінансової системи.

Обмеження торкнулися найбільших компаній, включно з "Роснефтью" і "Лукойлом", змушуючи Москву надавати знижки на нафту понад 20 доларів за барель. Експерти зазначають, що нафтогазова промисловість скочується в кризу, і нові заходи тільки прискорюють цей процес.

Можлива банківська криза

Існують ризики неплатежів і банківської кризи наступного року, навіть якщо російський диктатор дотримуватиметься жорсткої лінії в переговорах щодо припинення війни.

Економісти підкреслюють, що 2026 рік може стати першим роком, коли війна виявиться по-справжньому важкою для російської економіки.

Реакція еліти та суспільства

При цьому більшість представників російської еліти не очікують масових соціальних протестів або впливу економічних труднощів на політичні рішення Кремля.