Путин ведет Россию к финансовому краху из-за войны с Украиной, - The Washington Post

Фото: Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Россия сталкивается с серьезными экономическими трудностями из-за войны в Украине, и в 2026 году ситуация может значительно ухудшиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Washington Post.

Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, что Россия якобы сохраняет преимущество в войне против Украины, экономическая ситуация в стране демонстрирует обратное.

Российский диктатор Владимир Путин потратил значительную часть денежных резервов и заемных средств, которые ранее обеспечивали военные расходы, а впереди стоят новые финансовые испытания.

Влияние санкций на экономику

Новые жесткие санкции США против нефтяного сектора России усиливают дефицит бюджета и создают дополнительные риски для финансовой системы.

Ограничения затронули крупнейшие компании, включая "Роснефть" и "Лукойл", заставляя Москву предоставлять скидки на нефть свыше 20 долларов за баррель. Эксперты отмечают, что нефтегазовая промышленность скатывается в кризис, и новые меры только ускоряют этот процесс.

Возможный банковский кризис

Существуют риски неплатежей и банковского кризиса в следующем году, даже если российский диктатор будет придерживаться жесткой линии в переговорах по прекращению войны.

Экономисты подчеркивают, что 2026 год может стать первым годом, когда война окажется по-настоящему тяжелой для российской экономики.

Реакция элиты и общество

При этом большинство представителей российской элиты не ожидают массовых социальных протестов или влияния экономических трудностей на политические решения Кремля.

 

Напоминаем, что к концу 2025 году экономическая ситуация в России продолжает ухудшаться на фоне разгона инфляции, увеличения бюджетного дефицита из-за военных расходов и падения нефтегазовых доходов, а темпы роста экономики заметно замедляются.

Отметим, что в России подготовка к новогодним праздникам проходит в условиях заметного спада потребительской активности, поскольку рост цен заставляет граждан РФ сокращать расходы и отказываться от привычных трат.

