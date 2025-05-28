"Путін веде вас у прірву": сенатор США Грем звернувся до росіян з попередженням

"Я ціную все те, що президент США Дональд Трамп зробив, щоб покласти край цій жахливій війні. Але щоб закінчити будь-яку війну, ви повинні мати партнерів, які бажають (це). Поки що Путін не хоче", - йдеться в дописі сенатора.

Грем, говорячи щодо Путіна, закликав не забувати, що "це людина, яка сприяла режиму (сирійського президента Башара) Асада у скиданні бочкових бомб із гелікоптерів на невинних мирних жителів і навмисних цілях у лікарнях у Сирії".

"Така ж варварська поведінка розігрується в Україні", - наголошує сенатор-республіканець.

Також Грем у своєму зверненні до громадян РФ попередив їх про згубні для країни наслідки через дії Кремля, зокрема через жертви через агресивну війну, через спад економіки та міжнародну ізольованість.

"Російському народу: Путін веде вас у прірву.

Десятки тисяч загиблих і поранених російських військових.

Економіка, менша за розмір Італії, має більший тиск.

Росія ізольована як ніколи".

Резюмуючи, Грем констатує, що "це не робить Росію великою - це робить її державою-ізгоєм". А ще, він натякає на начебто здатності суспільства країни-агресора чинити краще, ніж чинна влада РФ.

"Ви, російські люди і військові, можете зробити краще", - йдеться в публікації американського сенатора.

Крім того, Грем додав до свого посту скріншот нещодавнього різкого допису в мережі з боку Дональда Трампа, у якій американський лідер критично висловився на адресу Путіна через затягування мирних переговорів з Україною. Американський лідер також пригрозив Росії "дуже поганими речами".