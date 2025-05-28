"Путин ведет вас в пропасть": сенатор США Грэм обратился к россиянам с предупреждением

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предупредил граждан РФ о пагубных последствиях из-за политики агрессии со стороны диктатора Владимира Путина, который не желает прекращать войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter- аккаунт (X) Грэма.

"Я ценю все то, что президент США Дональд Трамп сделал, чтобы положить конец этой ужасной войне. Но чтобы закончить любую войну, вы должны иметь партнеров, которые желают (этого). Пока что Путин не хочет", - говорится в заметке сенатора.

Грэм, говоря о Путине, призвал не забывать, что "это человек, который способствовал режиму (сирийского президента Башара) Асада в сбросе бочковых бомб с вертолетов на невинных мирных жителей и преднамеренных целях в больницах в Сирии".

"Такое же варварское поведение разыгрывается в Украине", - отмечает сенатор-республиканец.

Также Грэм в своем обращении к гражданам РФ предупредил их о пагубных для страны последствиях из-за действий Кремля, в частности из-за жертв из-за агрессивной войны, из-за спада экономики и международной изолированности.

"Российскому народу: Путин ведет вас в пропасть.

Десятки тысяч погибших и раненых российских военных.

Экономика, меньше размера Италии, имеет большее давление.

Россия изолирована как никогда".

Резюмируя, Грэм констатирует, что "это не делает Россию великой - это делает ее государством-изгоем". А еще, он намекает на якобы способности общества страны-агрессора поступать лучше, чем действующая власть РФ.

"Вы, российские люди и военные, можете сделать лучше", - говорится в публикации американского сенатора.

Кроме того, Грэм добавил к своему посту скриншот недавнего резкого сообщения в сети со стороны Дональда Трампа, в котором американский лидер критически высказался в адрес Путина из-за затягивания мирных переговоров с Украиной. Американский лидер также пригрозил России "очень плохими вещами".