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Помічники Трампа обговорять деталі поставок ракет для Patriot в Україну, - CNN

Вашингтон, Вівторок 08 липня 2025 19:30
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Помічники Трампа обговорять деталі поставок ракет для Patriot в Україну, - CNN Ілюстративне фото: у США обговорять передачу Україні ракет для Patriot (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Члени команди з національної безпеки президента США Дональда Трампа планують вже сьогодні, 8 липня, обговорити питання постачання зброї в Україну. Зокрема, йдеться про ракети для систем ППО Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Інформацію про плани помічників Трампа обговорити військову допомогу Україні розкрило виданню неназване джерело.

Співрозмовник CNN уточнив, що в адміністрації Трампа вже обговорювали те, як доставити додаткові ракети для Patriot в Україну. Це сталося після телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю, 4 липня.

За даними джерела, під час розмови Зеленський попросив роз'яснень щодо припинення постачання зброї, але Трамп дав зрозуміти, що, як і раніше, готовий допомогти Україні в обороні.

Ще один співрозмовник розповів журналістам, що в телефонних розмовах із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем і президентом Франції Еммануелем Макроном наприкінці минулого тижня Трамп також обговорював постачання систем Patriot Україні. Обговорювався варіант, за якого європейські країни або передадуть Україні свої системи, або частково покриють витрати на постачання.

Очікується, що обговорення постачань зброї також продовжиться між українською стороною і спеціальним представником Трампа по Україні Кітом Келлогом під час конференції з відновлення України, яка відбудеться 10-11 липня в Римі.

Обіцянка Трампа

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп анонсував нові поставки зброї Україні. Це сталося після того, як Вашингтон призупинив передачу військової допомоги.

Американський лідер розповів, що передавати в першу чергу будуть оборонну зброю.

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