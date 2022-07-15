UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Путин уволил Рогозина из "Роскосмоса". Он может стать куратором Донбасса

Фото: Дмитрий Рогозин, бывший глава "Роскосмоса" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Глава Кремля Владимир Путин уволил с должности главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Фанат ядерного оружия, согласно данным СМИ, может стать куратором по Донбассу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание TACC.

Новым генеральным директором "Роскосмоса" стал бывший замглавы правительства России Юрий Борисов.

Отмечается, что Рогозин, со своей стороны, занимал должность с 24 мая 2018 года.

Рогозина могут назначить куратором Кремля по Донбассу

Согласно данным издания "Медуза", бывший глава "Роскосмоса" может заменить Антона Вайно на посту главы администрации президента.

В то же время не исключается, что он может стать очередным кремлевским куратором так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Российские источники отмечают, что фанат ядерного оружия нравится главе Кремля из-за чего его даже готовы "наградить" должностью вице-премьера.

"Президент его любит - и давно", - отмечает один из источников издания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраина