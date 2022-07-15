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Путін звільнив Рогозіна з "Роскосмосу". Він може стати куратором Донбасу

Фото: Дмитро Рогозін, колишній голова "Роскосмосу" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Голова Кремля Володимир Путін звільнив з посади голову "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна. Фанат ядерної зброї, згідно з даними ЗМІ, може стати куратором по Донбасу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання TACC.

Зазначається, що Рогозін обіймав посаду голови "Роскосмосу" з 24 травня 2018 року.

Рогозіна можуть назначити куратором Кремля по Донбасу

Згідно з даними видання "Медуза", колишній голова "Роскосмосу" може замінити Антона Вайно на посту голови адміністрації президента.

Водночас не виключається, що він може стати черговим кремлівським куратором так званих "ДНР" і "ЛНР".

Російські джерела відзначають, що фанат ядерної зброї подобається голові Кремля через що його навіть готові "нагородити" посадою віцепрем'єра.

"Президент його любить - і давно", - відзначає одне з джерел видання.

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