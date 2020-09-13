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Путин уверен, что оппозиции не удастся сместить Лукашенко, - Bloomberg

Автор: Игорь Литвиненко

Президент России Владимир Путин убежден, что оппозиционным силам не удастся сместить с должности президента Беларуси Александра Лукашенко. При этом в Москве озадачены масштабами протестов в Беларуси.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пять источников в Кремле.

Москва, несмотря на отсутствие доверия, поддержит Лукашенко, поощряя при этом шаги к возможной передаче власти.

"Хотя Москва не доверяет Лукашенко, она не может смириться с приходом оппозиции к власти в результате уличных протестов", - сообщает издание.

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Напомним, 14 сентября должен состояться визит Лукашенко в Москву, где он проведет встречу с Путиным. Как отметили в Кремле, президенты должны обсудить перспективы продвижения интеграции Беларуси в рамках Союзного государства.

До этого Лукашенко заявил, что во время встречи с Путиными хочет решить "наболевшие вопросы".

Также президент Беларуси пообещал сохранить "общее отечество" с Путиным.

Ранее Лукашенко и Путин договорились задействовать совместные войска при угрозе с Запада.

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