Путін впевнений, що опозиції не вдасться змістити Лукашенка, - Bloomberg

Президент Росії Володимир Путін переконаний, що опозиційним силам не вдасться змістити з посади президента Білорусі Олександра Лукашенка. При цьому в Москві здивовані масштабами протестів у Білорусі.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на п'ять джерел у Кремлі.

Москва, незважаючи на відсутність довіри, підтримає Лукашенка, заохочуючи при цьому кроки до можливої передачі влади.

"Хоча Москва не довіряє Лукашенку, вона не може змиритися з приходом опозиції до влади в результаті вуличних протестів", - повідомляє видання.

Нагадаємо, 14 вересня має відбутися візит Лукашенка до Москви, де він проведе зустріч з Путіним. Як зазначили в Кремлі, президенти мають обговорити перспективи просування інтеграції Білорусі в рамках Союзної держави.

До цього Лукашенко заявив, що під час зустрічі з Путіним хоче вирішити "наболілі питання".

Також президент Білорусі пообіцяв зберегти "спільну вітчизну" з Путіним.

Раніше Лукашенко і Путін домовилися задіяти спільні війська при загрозі із Заходу.