Путин может увеличить армию РФ за счет выпускников в оккупации, - Маляр

Президент России Владимир Путин может увеличить численность своей армии в том числе за счет выпускников учебных заведений на оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг замминистра обороны Анны Маляр.

По ее словам, российские пропагандисты на оккупированных территориях пытаются убедить людей в том, что планы России успешно завершить "спецоперацию" подтверждаются указом президентом России Владимира Путина об увеличении численности армии. "Общественность на оккупированных территориях понимает, что увеличение численности российской армии будет происходит в частности за счет призыва будущих выпускников местных учебных заведений на временно оккупированных территориях. И эти люди станут "пушечным мясом", - добавила Маляр.