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Путин может увеличить армию РФ за счет выпускников в оккупации, - Маляр

Фото: президент России Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Президент России Владимир Путин может увеличить численность своей армии в том числе за счет выпускников учебных заведений на оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг замминистра обороны Анны Маляр.

По ее словам, российские пропагандисты на оккупированных территориях пытаются убедить людей в том, что планы России успешно завершить "спецоперацию" подтверждаются указом президентом России Владимира Путина об увеличении численности армии.

"Общественность на оккупированных территориях понимает, что увеличение численности российской армии будет происходит в частности за счет призыва будущих выпускников местных учебных заведений на временно оккупированных территориях. И эти люди станут "пушечным мясом", - добавила Маляр.

Напомним, в августе Путин подписал указ, согласно которому численность российской армии с 2023 года увеличится до 1,15 млн военнослужащих. На сегодня в ней значатся чуть более 1 млн военных.

Украинская разведка считает, что таким образом Путин пытается показать Западу готовность к более масштабной войне.

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