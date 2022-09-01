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Путін може збільшити армію РФ за рахунок випускників в окупації, - Маляр

Фото: президент Росії Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Президент Росії Володимир Путін може збільшити чисельність своєї армії в тому числі за рахунок випускників навчальних закладів на окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступник міністра оборони Ганни Маляр.

За її словами, російські пропагандисти на окупованих територіях намагаються переконати людей у тому, що плани Росії успішно завершити "спецоперацію" підтверджуються указом президентом Росії Володимира Путіна про збільшення чисельності армії.

"Громадськість на окупованих територіях розуміє, що збільшення чисельності російської армії буде відбувається зокрема за рахунок призову майбутніх випускників місцевих навчальних закладів на тимчасово окупованих територіях. І ці люди стануть "гарматним м'ясом", - додала Маляр.

Нагадаємо, в серпні Путін підписав указ, згідно з яким чисельність російської армії з 2023 року збільшиться до 1,15 млн військовослужбовців. На сьогодні в ній значаться трохи більше 1 млн військових.

Українська розвідка вважає, що таким чином Путін намагається показати Заходу готовність до більш масштабної війни.

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Володимир ПутінВійна Росії проти України