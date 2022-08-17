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РФ все активнее пытается заманить иностранцев на войну в Украину: подробности от ГУР

Новина українською →
Москва, Среда 17 августа 2022 10:37
РФ все активнее пытается заманить иностранцев на войну в Украину: подробности от ГУР Фото: РФ все активнее пытается заманить иностранцев на войну в Украину (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Количество российских граждан, желающих отправиться на войну в Украину, уменьшается. В связи с этим Россия все активнее пытается заманить в свою армию граждан из стран Центральной Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГУР Минобороны Украины в Telegram.

Наибольшее количество нежелающих ехать на войну в Украину фиксируется в Московском регионе.

"Для формирования новых армейских подразделений местное руководство дало указание сотрудникам военных комиссариатов и отделов полиции "проводить агитационные мероприятия" с гражданами Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана", - рассказали в ГУР.

Отмечается, что кроме финансового стимула, согласившимся подписать контракт и уехать в Украину, предлагают российское гражданство.

В то же время в Чечне продолжается формирование и подготовка четырех батальонов для отправки в зону боевых действий.

По данным разведки, значительную часть "добровольцев" в сформированных батальонах составляют похищенные чеченскими силовиками местные молодые мужчины, в основном из сельской местности. Под угрозой уголовного преследования по сфабрикованным обвинениям или под пытками, их заставляют подписывать контракты для участия в войне.

"Практика похищения мужчин для пополнения добровольческих военных подразделений, воюющих в Украине в угоду Москве, порождает волны недовольства среди жителей Чечни. Граждане республики выражают возмущение тем, что Кадыров посылает мусульман участвовать и гибнуть на "чужой" войне двух христианских народов - русских и украинцев. Такая политика Кадырова воспринимается как измена мусульман", - говорится в сообщении ГУР.

Как известно, в России развернули кампанию, в рамках которой обязали каждый из 83 регионов страны сформировать и профинансировать по одному новому батальону для участия в войне против Украины.

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