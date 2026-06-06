Путін упустив шанс вийти з провальної війни, - Сибіга

За словами Сибіги, відмова Путіна - це погана новина для росіян, оскільки ситуація для Росії буде тільки погіршуватися.

"Втрати на полі бою зростатимуть. Невдачі ставатимуть дедалі принизливішими. Економіка буде все глибше занурюватися в рецесію. Буде втрачено більше робочих місць, податки зростатимуть, а інфляція вдарить по найбільш вразливих верствах населення", - написав міністр.

Також він додав, що в РФ уже немає безпечних місць, які могли б бути "звільнені від довгострокових санкцій України" (йдеться про удари). І інтенсивність атак продовжуватиме зростати.

Крім цього, міжнародний тиск теж не ослабне, а буде тільки посилюватися, включно з використанням заморожених активів, заборонами на поїздки і неминучою відповідальністю за злочини.

Сибіга наголосив, що все це буде лише тому, що "фанатик у Кремлі хоче залишитися при владі за будь-яку ціну" і готовий пожертвувати майбутнім своєї країни, занапастивши життя мільйонів людей "заради своїх божевільних помилок".

"Усе це тому, що він не хоче визнати просту істину: він ніколи не досягне своїх цілей на полі бою, і йому краще відмовитися від своїх наївних сподівань на швидкий крах України, ослаблення підтримки з боку партнерів або зниження тиску на Росію", - ідеться в публікації.

Резюмуючи очільник МЗС України наголосив, що Росії все одно доведеться ухвалити дипломатичне рішення, однак умови будуть набагато гіршими.

"Відмова Путіна від миру має призвести до значного посилення міжнародного тиску на Росію та підтримки України", - підсумував він.