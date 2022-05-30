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Путин упростил предоставление гражданства России для украинских детей-сирот

Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Юлия Бойко

Российская Федерация будет в упрощенном порядке предоставлять гражданство украинским детям-сиротам и недееспособным лицам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента России Владимира Путина.

Согласно указу, дети-сироты и дети, которые остались без попечения родителей, а также недееспособные лица, которые являются гражданами Украины, в упрощенном порядке могут получить гражданство Российской Федерации.

Отметим, согласно последним данным, российские оккупанты вывезли на свою территорию порядка 210 000 украинских детей.

Напомним, как заявляла омбудсмен Людмила Денисова, Россия в общей сложности депортировала на свою территорию более миллиона украинцев.

Также стало известно, что в Государственную думу РФ подали законопроект, которым предлагается упростить усыновление украинских детей.

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Владимир ПутинРоссийская Федерация