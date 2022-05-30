Путін спростив надання громадянства Росії для українських дітей-сиріт

Російська Федерація буде в спрощеному порядку надавати громадянство українським дітям-сиротам і недієздатним особам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента Росії Володимира Путіна.

Згідно з указом, діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, а також недієздатні особи, які є громадянами України, у спрощеному порядку можуть отримати громадянство Російської Федерації.

Зазначимо, згідно з останніми даними, російські окупанти вивезли на свою територію близько 210 000 українських дітей.