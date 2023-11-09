Путін уникатиме теми війни в Україні в президентській кампанії 2024 року, - ISW

Аналітики, посилаючись на російське опозиційне ЗМІ повідомили, що за словами двох джерел в Адміністрації президента РФ, президентська кампанія Путіна має на меті представити його

Наступні вибори президента РФ

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путіна переоберуть на наступний термін з результатом понад 90% голосів.

А пізніше Reuters повідомили, що Путін вирішив балотуватися на березневих президентських виборах - це дозволить йому залишатися при владі як мінімум до 2030 року.

Джерела, які поговорили з Reuters на умовах анонімності, повідомили, що новини про рішення Путіна вже просочилися і що радники зараз готуються до передвиборчої кампанії та виборів Путіна.

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