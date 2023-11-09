Путин будет избегать темы войны в Украине в президентской кампании 2024 года, - ISW

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, будет избегать тем войны в Украине во время своей президентской кампании 2024 года. Зато он сосредоточится на якобы "стабильности" в России и критике Запада.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики, ссылаясь на российское оппозиционное СМИ сообщили, что по словам двух источников в Администрации президента РФ, президентская кампания Путина имеет целью представить его
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путина переизберут на следующий срок с результатом более 90% голосов.
А позже Reuters сообщили, что Путин решил баллотироваться на мартовских президентских выборах - это позволит ему оставаться у власти как минимум до 2030 года.
Источники, поговорившие с Reuters на условиях анонимности, сообщили, что новости о решении Путина уже просочились и советники сейчас готовятся к предвыборной кампании и выборам Путина.
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