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Путин будет избегать темы войны в Украине в президентской кампании 2024 года, - ISW

Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, будет избегать тем войны в Украине во время своей президентской кампании 2024 года. Зато он сосредоточится на якобы "стабильности" в России и критике Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики, ссылаясь на российское оппозиционное СМИ сообщили, что по словам двух источников в Администрации президента РФ, президентская кампания Путина имеет целью представить его

Следующие выборы президента РФ

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путина переизберут на следующий срок с результатом более 90% голосов.

А позже Reuters сообщили, что Путин решил баллотироваться на мартовских президентских выборах - это позволит ему оставаться у власти как минимум до 2030 года.

Источники, поговорившие с Reuters на условиях анонимности, сообщили, что новости о решении Путина уже просочились и советники сейчас готовятся к предвыборной кампании и выборам Путина.

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