Путін указом викликає російських резервістів на військові збори

Російський диктатор Володимир Путін підписав щорічний указ про призов громадян Росії, які перебувають у запасі, на військові збори у 2024 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ Путіна.
"Постановляю призивати у 2024 році громадян Російської Федерації, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у Збройних Силах Російської Федерації", - сказано в указі.
Даний документ набирає чинності з моменту опублікування, тобто - з 1 березня 2024 року.
Росіяни заявляють, що ці збори нібито "є частиною планових щорічних заходів" та спрямовані на підвищення бойової підготовки резервістів. А участь у них беруть зазвичай ті, хто отримав військові звання під час строкової служби чи навчання у виші. Навчання зазвичай тривають 2 місяці.
Згідно з указом, резервісти будуть проходити збори у:
Як раніше уточнювали у ГУР, росіяни продовжують проводити мобілізацію на війну проти України. Тоді, говорячи про темпи, у розвідці називали понад 20 тисяч осіб на місяць.
Крім того, раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що Росія намагається вербувати найманців у країнах Центральної Азії для війни проти України.
Російські окупанти серйозно зайнялися мобілізацією на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у захопленій Луганській області мобілізують шахтарів та ув'язнених.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.