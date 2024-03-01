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Путін указом викликає російських резервістів на військові збори

Фото: російський диктатор Володимир Путін (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський диктатор Володимир Путін підписав щорічний указ про призов громадян Росії, які перебувають у запасі, на військові збори у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ Путіна.

"Постановляю призивати у 2024 році громадян Російської Федерації, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у Збройних Силах Російської Федерації", - сказано в указі.

Даний документ набирає чинності з моменту опублікування, тобто - з 1 березня 2024 року.

Росіяни заявляють, що ці збори нібито "є частиною планових щорічних заходів" та спрямовані на підвищення бойової підготовки резервістів. А участь у них беруть зазвичай ті, хто отримав військові звання під час строкової служби чи навчання у виші. Навчання зазвичай тривають 2 місяці.

Згідно з указом, резервісти будуть проходити збори у:

  • збройних силах;
  • військах нацгвардії;
  • рятувальних військових формуваннях міністерства надзвичайних справ;
  • органах державної охорони;
  • Федеральної служби безпеки.

Мобілізація в Росії

Як раніше уточнювали у ГУР, росіяни продовжують проводити мобілізацію на війну проти України. Тоді, говорячи про темпи, у розвідці називали понад 20 тисяч осіб на місяць.

Крім того, раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що Росія намагається вербувати найманців у країнах Центральної Азії для війни проти України.

Російські окупанти серйозно зайнялися мобілізацією на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у захопленій Луганській області мобілізують шахтарів та ув'язнених.

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Мобілізація в РосіїВійна Росії проти України