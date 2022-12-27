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Путін ухвалив відповідь на санкції проти нафти з РФ: що вигадав

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Росія, Вівторок 27 грудня 2022 18:43
Путін ухвалив відповідь на санкції проти нафти з РФ: що вигадав Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Тетяна Степанова

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про запобіжні заходи у відповідь на введення стелі цін на російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента Росії.

Згідно документу, Росія припиняє постачання нафти країнам, які приєдналися до цінового ембарго.

Зазначено, заборона на постачання нафти по стелі цін набуває чинності з 1 лютого 2023 року і діє до 1 липня. Указ також передбачає заборону постачання нафтопродуктів, але відповідну дату має визначити уряд.

Водночас, із заборони можуть бути винятки. Для цього потрібне спеціальне рішення Путіна.

Нагадаємо, 2 грудня країни Європейського Союзу змогли погодити обмеження цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, що значним чином впливатиме на доходи РФ.

Також раніше ми писали, що Швейцарія приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Росії, встановивши ліміт цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

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