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Путин принял ответ на санкции против нефти из РФ: что придумал

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Россия, Вторник 27 декабря 2022 18:43
Путин принял ответ на санкции против нефти из РФ: что придумал Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Татьяна Степанова

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента России.

Согласно документу, Россия прекращает поставки нефти странам, присоединившимся к ценовому эмбарго.

Отмечено, что запрет на поставку нефти по потолку цен вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля. Указ также предусматривает запрет на поставку нефтепродуктов, но соответствующую дату должно определить правительство.

В то же время, из запрета могут быть исключения. Для этого нужно специальное решение Путина.

Напомним, 2 декабря страны Европейского Союза смогли согласовать ограничение цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, что будет значительным образом влиять на доходы РФ.

Также ранее мы писали, что Швейцария присоединилась к санкциям Европейского Союза против России, установив предел цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

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