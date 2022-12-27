Путин принял ответ на санкции против нефти из РФ: что придумал

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента России.

Согласно документу, Россия прекращает поставки нефти странам, присоединившимся к ценовому эмбарго.

Отмечено, что запрет на поставку нефти по потолку цен вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля. Указ также предусматривает запрет на поставку нефтепродуктов, но соответствующую дату должно определить правительство.

В то же время, из запрета могут быть исключения. Для этого нужно специальное решение Путина.