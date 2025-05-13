Путін ухиляється від мирних переговорів з Україною, - глава МЗС Британії

Російський диктатор Володимир Путін ухиляється від мирних переговорів з Україною та заплутує їх.
Про це заявив міністр закордонних справ Британії Девід Леммі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.
Виступаючи в Палаті громад, депутат від Консервативної партії та колишній глава МЗС Джеймс Клеверлі запитав Леммі, які кроки вживає Британія, щоб Дональд Трамп залишався "відданим захисту територіальної цілісності", та щоб Білий дім розумів, що дозвіл Путіну "процвітати" в Україні сприятиме майбутнім вторгненням.
"Пан Клеверлі побачив, що прем’єр-міністр був із президентом Зеленським та іншими європейськими партнерами. Він зазначив, що вони спілкувалися з президентом Трампом", - відповів Леммі.
Він зазначив, що Британія вітає бажання досягти тривалого миру в Україні, але для участі в цих переговорах має бути дотримано режиму припинення вогню.
"І саме Путін ухиляється, саме Путін заплутує, і ми повинні це виявити, маючи великий досвід ретельного вивчення цієї конкретної особи", - наголосив глава британського МЗС.
Нагадаємо, днями російський диктатор Володимир Путін відмовився підтримати пропозицію України, США та країн "коаліції рішучих" щодо припинення вогню, запланованого на 12 травня.
Водночас він заявив про бажання відновити мирні переговори в Стамбулі, які були перервані у 2022 році. Ці перемовини мають відбутись 15 травня.
У відповідь президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність України до діалогу, проте наголосив, що переговори можливі лише за умови, якщо Росія погодиться на припинення вогню, починаючи з 12 травня.
Згодом Зеленський заявив, що хоче одразу прямих перемовин з Путіним.
Однак наразі незрозуміло, хто представлятиме Росію - Путін поки не відповідає на пропозицію Зеленського.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголошував, що Зеленський готовий до переговорів у Стамбулі тільки з Путіним. З іншими представниками РФ він вести діалог не буде.
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