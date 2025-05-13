Путин уклоняется от мирных переговоров с Украиной, - глава МИД Британии

Российский диктатор Владимир Путин уклоняется от мирных переговоров с Украиной и запутывает их.
Об этом заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.
Выступая в Палате общин, депутат от Консервативной партии и бывший глава МИД Джеймс Клеверли спросил Лемми, какие шаги предпринимает Великобритания, чтобы Дональд Трамп оставался "преданным защите территориальной целостности", и чтобы Белый дом понимал, что разрешение Путину "процветать" в Украине будет способствовать будущим вторжениям.
"Господин Клеверли увидел, что премьер-министр был с президентом Зеленским и другими европейскими партнерами. Он отметил, что они общались с президентом Трампом", - ответил Лемми.
Он отметил, что Великобритания приветствует желание достичь длительного мира в Украине, но для участия в этих переговорах должен быть соблюден режим прекращения огня.
"И именно Путин уклоняется, именно Путин запутывает, и мы должны это выявить, имея большой опыт тщательного изучения этого конкретного лица", - подчеркнул глава британского МИД.
Напомним, на днях российский диктатор Владимир Путин отказался поддержать предложение Украины, США и стран "коалиции решительных" о прекращении огня, запланированного на 12 мая.
В то же время он заявил о желании возобновить мирные переговоры в Стамбуле, которые были прерваны в 2022 году. Эти переговоры должны состояться 15 мая.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины к диалогу, однако подчеркнул, что переговоры возможны только при условии, если Россия согласится на прекращение огня, начиная с 12 мая.
Впоследствии Зеленский заявил, что хочет сразу прямых переговоров с Путиным.
Однако пока непонятно, кто будет представлять Россию - Путин пока не отвечает на предложение Зеленского.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что Зеленский готов к переговорам в Стамбуле только с Путиным. С другими представителями РФ он вести диалог не будет.
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