Выступая в Палате общин, депутат от Консервативной партии и бывший глава МИД Джеймс Клеверли спросил Лемми, какие шаги предпринимает Великобритания, чтобы Дональд Трамп оставался "преданным защите территориальной целостности", и чтобы Белый дом понимал, что разрешение Путину "процветать" в Украине будет способствовать будущим вторжениям.

"Господин Клеверли увидел, что премьер-министр был с президентом Зеленским и другими европейскими партнерами. Он отметил, что они общались с президентом Трампом", - ответил Лемми.

Он отметил, что Великобритания приветствует желание достичь длительного мира в Украине, но для участия в этих переговорах должен быть соблюден режим прекращения огня.

"И именно Путин уклоняется, именно Путин запутывает, и мы должны это выявить, имея большой опыт тщательного изучения этого конкретного лица", - подчеркнул глава британского МИД.