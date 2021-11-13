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Путин об угрозах Лукашенко перекрыть транзит газа: впервые слышу, я с ним поговорю

Автор: Илона Свиридова

Президент России Владимир Путин ничего не слышал об угрозах лидера белорусского режима Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в Евросоюз. Но поговорит с ним об этом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Я, честно говоря, об этом в первый раз слышу. Потому что я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул", - заявил Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, Лукашенко в принципе может остановить транзит, и это будет нарушением контрактных обязательств.

"Хотя ничего хорошего в этом нет, и я, конечно, с ним поговорю на эту тему. Если он просто не в сердцах это сказал", - добавил Путин.

Напомним, ранее Лукашенко пригрозил перекрыть транзит грузов и газа через территорию Беларуси, если Европейский союз примет решение о новых санкциях.

В Брюсселе уже заявили, что не позволят ему запугать Европу.

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Александр ЛукашенкоВладимир Путин